Donazione al reparto di pediatria dell'Ospedale Niguarda di Milano: 40.000 euro per l'acquisto di nuove tecnologie (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è tenuto presso l' Ospedale Niguard a l'evento di consegna dell'assegno dei circa 40.000 euro raccolti a favore del reparto pediatria alla presenza del Primario Professor Costantino De Giacomo e ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è tenuto presso l'Niguard a l'evento di consegna'assegno dei circa 40.000raccolti a favore delalla presenza del Primario Professor Costantino De Giacomo e ...

Advertising

TgrRaiAltoAdige : Anziana coppia di ex commercianti bolzanini vende un magazzino per comprare un'auto elettrica da donare al reparto… - USLUmbria2 : Foligno, donazione per il reparto di Medicina Interna in ricordo del dottor Orsini Federici - USLUmbria2 : Foligno, donazione al reparto di medicina interna in ricordo del dottor Orsini Federici - UmbriaDomani : Foligno, donazione per il reparto di Medicina Interna in ricordo del dr Orsini Federici, medico di medicina general… - umbriaOn : #Foligno, #donazione al #reparto di #medicinainterna in ricordo del dottor Orsini Federici #Covid -