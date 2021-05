Domeniche Bestiali – Calci, schiaffi e insulti tra compagne di squadra. E agli avversari? Solo linguacce (Di giovedì 20 maggio 2021) Le reazioni, che siano a un insulto, a un fallo, a una parola, a una richiesta rappresentano una parte decisamente affascinante delle dinamiche umane. Che siano zen, magari, o spinte dall’amore paterno o che facciano regredire allo stato di bambino, oppure decisamente violente o magari dettate da volontà emulative, saranno il tema principale di questa settimana di Domeniche Bestiali. SPOGLIATOIO UNITO – Naturalmente dovendo scegliere tra la gamma di sopra, le reazioni preferite delle Domeniche Bestiali sono quelle ruspanti, toste. E bisogna dirlo, le donne stanno scalando prepotentemente posizioni, come dimostra la squalifica comminata a due Calciatrici del Real Poggio, Serie C di Calcio a 5, entrambe fermate per cinque turni perché se le sono date di santa ragione… tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Le reazioni, che siano a un insulto, a un fallo, a una parola, a una richiesta rappresentano una parte decisamente affascinante delle dinamiche umane. Che siano zen, magari, o spinte dall’amore paterno o che facciano regredire allo stato di bambino, oppure decisamente violente o magari dettate da volontà emulative, saranno il tema principale di questa settimana di. SPOGLIATOIO UNITO – Naturalmente dovendo scegliere tra la gamma di sopra, le reazioni preferite dellesono quelle ruspanti, toste. E bisogna dirlo, le donne stanno scalando prepotentemente posizioni, come dimostra la squalifica comminata a dueatrici del Real Poggio, Serie C dio a 5, entrambe fermate per cinque turni perché se le sono date di santa ragione… tra ...

