GianlucaOdinson : Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen ha iniziato le riprese subito dopo la fine del lavoro sul set di WandaVision -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen ha iniziato le riprese subito dopo la fine del lavoro sul set di WandaVi… - thereyou_are : Io il mio ragazzo è una settimana che cerchiamo di vedere doctor strange ed è sempre Lui una sera:'Studi stasera?'… - smilezvone : l’unica cosa che vorrei fare ora è guardare doctor strange - MEBsSoul : Vedo tutti super sicuri che in realtà Loki apparirà in Doctor Strange MOM e bo io ho qualche dubbio, più che altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Doctor Strange

Spread the love Marvel film "" courted some controversy when it cast actor Tilda Swinton, a white woman, in the role of The Ancient One, who is typically portrayed in the comics as an Asian man. Marvel Studios ...Jonah Jameson, Benedict Cumberbatch nelle vesti die Marisa Tomei , che rivedremo al fianco di Peter nei panni dell'amatissima Zia May.Elizabeth Olsen ha parlato delle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness svelando quando ha iniziato il lavoro sul set. Doctor Strange in the Multiverse of Madness avrà tra i propri pro ...Kevin Feige si è recentemente dichiarato pentito per la scelta di casting fatta con il personaggio dell'Antico ai tempi di Doctor Strange.