Docenti precari, alla fine la spunta Bianchi: M5S e Lega sono scontenti. Il piano del Ministro guarda a settembre e non solo (Di giovedì 20 maggio 2021) Chi fa da sé fa per tre. O quasi. Potrebbe essere questa l'angolazione giusta per inquadrare la giornata del 20 maggio, che ha visto una significativa svolta relativa al reclutamento dei Docenti: è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sostegni bis, che comprende una semplificazione dei concorsi per la scuola e la famosa fase transitoria per assumere i precari. Parallelamente si è firmato il Patto per la scuola, un accordo fra Governo e sindacati che ricalca diversi punti già presenti sul testo del decreto sostegni bis. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 maggio 2021) Chi fa da sé fa per tre. O quasi. Potrebbe essere questa l'angolazione giusta per inquadrare la giornata del 20 maggio, che ha visto una significativa svolta relativa al reclutamento dei: è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sostegni bis, che comprende una semplificazione dei concorsi per la scuola e la famosa fase transitoria per assumere i. Parallelamente si è firmato il Patto per la scuola, un accordo fra Governo e sindacati che ricalca diversi punti già presenti sul testo del decreto sostegni bis. L'articolo .

