Docente condannato per camorra, i giudici gli restituiscono i beni: acquistati con soldi puliti (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha espiato una pena complessiva di sei anni e otto mesi di carcere per associazione mafiosa ed estorsione aggravata, ma i giudici gli hanno restituito tutti beni oggetto di sequestro e confisca, riconoscendo che i soldi con cui erano stati acquistati i beni erano leciti, perché provenivano dalla sua attività di insegnante. E' la vicenda del 66enne Raffaele Bellopede, ex Docente di educazione tecnica ora in pensione, condannato perché ritenuto appartenente al clan Belforte di Marcianise e per aver commesso un estorsione per conto del clan ai danni dei cugini titolari di un noto caseificio di Marcianise per la produzione della mozzarella di bufala dop. Alcuni anni fa l'autorità giudiziaria gli aveva sequestrato tutti i ...

