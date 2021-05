Dl Sostegni: Tajani, 'tessera mosaico per costruire futuro Paese' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Il decreto legge Sostegni bis rappresenta "la tessera del mosaico per costruire il futuro del nostro Paese". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa. L'esponente azzurro ha sottolineato, tra l'altro, la necessità di "sostenere le imprese" soprattutto "per il costo delle materie prime, priorità politica" perchè "rischiamo di vedere le nostre imprese perdere competitività". Tajani ha poi insistito sul "rinvio immediato delle cartelle esattoriali", con l'"obiettivo è di arrivare all'anno bianco, e della plastic tax"; e sulla necessità di un "intervento per sostenere diversi comparti del mondo agricoltura". Infine per il coordinatore di Forza Italia occorre un "forte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Il decreto leggebis rappresenta "ladelperildel nostro". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio, nel corso di una conferenza stampa. L'esponente azzurro ha sottolineato, tra l'altro, la necessità di "sostenere le imprese" soprattutto "per il costo delle materie prime, priorità politica" perchè "rischiamo di vedere le nostre imprese perdere competitività".ha poi insistito sul "rinvio immediato delle cartelle esattoriali", con l'"obiettivo è di arrivare all'anno bianco, e della plastic tax"; e sulla necessità di un "intervento per sostenere diversi comparti del mondo agricoltura". Infine per il coordinatore di Forza Italia occorre un "forte ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Tajani Covid: Tajani, 'stop coprifuoco il primo giugno' 'Concludere la stagione del coprifuoco il primo di giugno'. Lo chiede il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, in una conferenza stampa per presentare le proposte di Fi al Dl sostegni in corso di esame nel Consiglio dei ministri.

Governo: Tajani, 'vanno fatte riforme fisco, giustizia e Pa' Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa per presentare le proposte al Dl sostegni 2. 'Abbiamo grande fiducia nel presidente Draghi - ha ...

Dl Sostegni: Tajani, 'tessera mosaico per costruire futuro Paese' Condividi questo articolo:Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Il decreto legge Sostegni bis rappresenta "la tessera del mosaico per costruire il futuro del nostro Paese". Lo ha affermato il coordinatore di Fo ...

Governo: Tajani, ‘vanno fatte riforme fisco, giustizia e Pa’ Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Siamo convinti che le riforme vadano fatte: fisco, giustizia, Pubblica amministrazione”. Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una ...

