Dl Sostegni da 32 miliardi diventa legge in attesa del ‘bis’. Le misure (Di giovedì 20 maggio 2021) Con il voto finale della Camera, il Dl Sostegni diventa legge. Il provvedimento, da 32 miliardi di euro complessivi, nel passaggio in Parlamento, ha anticipato alcune misure per le aziende su cui si era trovata una convergenza e le modifiche introdotte entrano ora in vigore in attesa delle novità del decreto Sostegni bis che dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri già oggi. La misura principale del decreto Sostegni 1 è lo stanziamento di 11,15 miliardi di euro per finanziare contributi a fondo perduto per le aziende con ricavi fino a 10 milioni.Vengono accantonati i codici Ateco a favore di un sistema che riconosce il sostegno alle imprese che abbiano registrato un calo del fatturato del 30% nel 2020 rispetto al 2019. ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 20 maggio 2021) Con il voto finale della Camera, il Dl. Il provvedimento, da 32di euro complessivi, nel passaggio in Parlamento, ha anticipato alcuneper le aziende su cui si era trovata una convergenza e le modifiche introdotte entrano ora in vigore indelle novità del decretobis che dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri già oggi. La misura principale del decreto1 è lo stanziamento di 11,15di euro per finanziare contributi a fondo perduto per le aziende con ricavi fino a 10 milioni.Vengono accantonati i codici Ateco a favore di un sistema che riconosce il sostegno alle imprese che abbiano registrato un calo del fatturato del 30% nel 2020 rispetto al 2019. ...

