Dl Sostegni bis | Franceschini | ' con decreto nuovi importanti interventi per la cultura** 2

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) - Viene poi modificata la ripartizione del compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio, snellendo il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad autori, interpreti o esecutori per garantire un sostegno più veloce a delle categorie particolarmente colpite dall'emergenza in corso. Inoltre una quota parte dei contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive viene destinata agli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e ai registi, valorizzando così il principio di partecipazione degli autori al successo delle opere, riconoscendo loro un contributo sinora destinato esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive. Per sostenere i circhi e lo spettacolo viaggiante, inoltre, le loro attività vengono esentate dal pagamento del canone per l'occupazione ...

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera albis, a proposito di Matteo Salvini che ha '...Via libera in Consiglio dei Ministri al nuovocon un importante pacchetto di misure anche per il mondo dell'istruzione Decretobis, via libera in Consiglio dei Ministri al nuovocon un importante pacchetto di misure anche per il mondo della scuola: dalle norme per l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico, al ...Vaccini. Per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 1,65 miliardi per gli interventi di competenza del commissario straordinario all'emergenza Covid Sono alcune delle norme del decreto Sostegni bis ch ...Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - Il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri il cosiddetto Decreto Sostegni-Bis nel quale sono inseriti oltre 35 milioni di euro di ristori per il mondo del calcio, ...