Dl Sostegni bis | Draghi | Guarda al futuro | nessuno viene lasciato indietro

(Di giovedì 20 maggio 2021) "Il paese riparte grazie ai vaccini" dice il premier durante la conferenza stampa che illustra le norme del decreto. Per la prima volta un fondo per la ricerca di base

16.25 Draghi: "guarda al futuro" Il decreto approvato oggi in CdM "è in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ma allo stesso tempo non lascia indietro nessuno"..."In tempi di crisi economica come questa dovuta alla pandemia, il segnale che arriva dal Governo, in materia di riduzione dei costi fissi che gravano sulle bollette energetiche", è visto "...ROMA, 20 MAG - "Oggi il Cdm ha approvato il decrerto imprese, lavoro, sanità, giovani: è un decreto in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ma allo stesso ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.