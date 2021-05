(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Il sistema diservirà a farilche ha bisogno di spendere bene e in fretta. Le risorse ci sono ed anche i contenitori, lesono loper accelerare la crescita e fare dei territori, come nel caso delle aree Z.E.S. e del settore portuale, grandi volani di sviluppo". Lo ha detto Debora, capogruppo Pd alla Camera, presentando il pacchetto di norme per la semplificazione amministrativa nelle aree Z.E.S (Zone economiche speciali) e nel settore portuale.

TV7Benevento : Dl semplificazioni: Serracchiani, 'strumento necessario per far correre il Paese'... -

... Brenda Barnini, Pierferdinando Casini, Debora Serracchiani, Eugenio Giani, Ilde Forgione, Gianni ... aperto alla complessità e lontano da semplificazioni e retoriche" conclude Cei. Gli ...Roma, 17 mag 16:00 - In Parlamento è stato molto importante fotografare plasticamente i numeri delle opere pubbliche fatte con il Codice degli appalti, non...Assoporti, bene le iniziative sulla semplificazione per avviare definitivamente le ZES Giampieri: siamo a disposizione del governo e del parlamento per qualsiasi rivisitazione delle norme L'Associaz ...