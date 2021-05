Disneyland Paris | il primo hotel Marvel al mondo dallo stile newyorkese

(Di giovedì 20 maggio 2021) La stagione estiva spalanca le porte ai viaggi e fioccano già le prime date di riaperture, comeche il 17 giugno torna ad accogliere il suo pubblico, per poi stupirlo il 21 con l’inaugurazione delal, il Disney’sNew York The Art of, promettendo qualcosa di più di un semplice soggiorno. La struttura a quattro stelle, infatti, racchiude oltre 350 opere d’arte, patrimonio della cultura pop contemporanea, una vera e propria lettera d’amore alla Grande Mela.e cultura pop The Walt Disney Company aprirà il “Disney’sNew York – The Art of“, ilalbergo al...

Tra orari ridotti e ingressi contingentati ritorna anche la magia di. Ad attendere i visitatori il nuovo hotel tema Marvel e la nuova attrazione "Cars Road Trip". Da oltre un secolo ...Tra orari ridotti e ingressi contingentati ritorna anche la magia di. Ad attendere i visitatori il nuovo hotel tema Marvel e la nuova attrazione "Cars Road Trip". Da oltre un secolo ...Disneyland Paris riaprirà le porte ai visitatori il 17 Giugno, e per l’occasione, tre giorni più tardi, aprirà finalmente il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, che verrà inaugurato il 21 Giu ...Quella del 2021 si prospetta come un’estate da supereroe, a partire dal 21 giugno, con l’inaugurazione del primo hotel Marvel al mondo: il Disney’s Hotel New York – The Art ...