“Disney in Cucina” | un ricettario basato sui personaggi dei cartoni

(Di giovedì 20 maggio 2021) Disponibile a partire dal 22 maggio n edicola e su Panini.it Il gelato di Olaf, i pancake di Ih-Oh, le barche di tonno di Peter Pan, il banana split di Topolino… sono solo alcune delle tante fantasiose ricette contenute inin, la speciale rivista edita da Panini Magazines e disponibile in edicola e su Panini.it a partire da sabato 22 maggio.inè diviso in quattro sezioni che vanno dalla colazione alle idee per compleanni e occasioni speciali, e propone ricette semplici ma dettagliate, sia nello svolgimento che negli utensili da utilizzare. Ogni ricetta è liberamente ispirata aie alle scene dei filmpiù amati – da Aladdin a Toy Story, passando per Gli Aristogatti, La Carica dei 101 e Frozen – e permetterà di ritrovarsi catapultati dalla ...

