DIRETTA Giro d’Italia 2021, Siena-Bagno di Romagna LIVE: siamo in Emilia-Romagna. Manca solo il Passo del Carnaio (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.20 Davanti alcuni fuggitivi hanno preso il largo lungo la discesa! 16.17 40 km alla fine e 10’33” per i fuggitivi. Intanto si sono staccati Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Nicolas Edet (Cofidis) e Guy Niv (Israel Start-Up Nation). Victor Campenaerts (Qhubeka Assos) è già stato ripreso dal gruppo. 16.14 Adesso i fuggitivi dovranno affrontare circa 30 km di discesa che li porterà al traguardo volante di Santa Sofia. 16.11 siamo ufficialmente arrivati in Emilia-Romagna. 16.08 Come da pronostico Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team) è passato per primo al GPM del Passo della Calla incrementando così il suo vantaggio nella classifica della maglia azzurra. ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.20 Davanti alcuni fuggitivi hanno preso il largo lungo la discesa! 16.17 40 km alla fine e 10’33” per i fuggitivi. Intanto si sono staccati Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Nicolas Edet (Cofidis) e Guy Niv (Israel Start-Up Nation). Victor Campenaerts (Qhubeka Assos) è già stato ripreso dal gruppo. 16.14 Adesso i fuggitivi dovranno affrontare circa 30 km di discesa che li porterà al traguardo volante di Santa Sofia. 16.11ufficialmente arrivati in. 16.08 Come da pronostico Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team) è passato per primo al GPM deldella Calla incrementando così il suo vantaggio nella classifica della maglia azzurra. ...

