DIRETTA Giro d’Italia 2021, Siena-Bagno di Romagna LIVE: piove sulla corsa, nessuno si muove in gruppo (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 15.57 50 chilometri al traguardo. 15.53 A guidare il gruppo sempre la Ineos Grenadiers con Filippo Ganna: nessuno decide di attaccare la Maglia Rosa, soprattutto vista la dimostrazione di forza di Bernal di ieri. 15.50 Tra gli attardati nel gruppo davanti c’è sicuramente Victor Campenaerts (Qhubeka-ASSOS). 15.47 Cambio di mantellina per Egan Bernal, la pioggia si fa sentire. 15.44 55 chilometri al traguardo, vantaggio che va oltre gli 11?. 15.42 Si stanno raggruppando i corridori al comando della corsa, rientra davanti anche Visconti. 15.38 I fuggitivi stanno approcciando il Passo della Calla (km 163,9) con i suoi 15,3 chilometri al 5,5% con un massimo del 9%. 15.35 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL15.57 50 chilometri al traguardo. 15.53 A guidare ilsempre la Ineos Grenadiers con Filippo Ganna:decide di attaccare la Maglia Rosa, soprattutto vista la dimostrazione di forza di Bernal di ieri. 15.50 Tra gli attardati neldavanti c’è sicuramente Victor Campenaerts (Qhubeka-ASSOS). 15.47 Cambio di mantellina per Egan Bernal, la pioggia si fa sentire. 15.44 55 chilometri al traguardo, vantaggio che va oltre gli 11?. 15.42 Si stanno raggruppando i corridori al comando della, rientra davanti anche Visconti. 15.38 I fuggitivi stanno approcciando il Passo della Calla (km 163,9) con i suoi 15,3 chilometri al 5,5% con un massimo del 9%. 15.35 ...

