DIRETTA Giro d'Italia 2021, Siena-Bagno di Romagna LIVE: pendenza al 14% sul Passo del Carnaio

LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d'Italia La presentazione della dodicesima tappa – La cronaca dell'undicesima tappa – Il trionfo di Schmid davanti a Covi. Bernal da padrone – Le pagelle dell'undicesima tappa – Tutte le classifiche – 'La Fagianata' di Riccardo Magrini Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d'Italia 2021. La Siena-Bagno di Romagna, con i suoi 212 chilometri, è una delle frazioni più lunghe e insidiose di questa edizione. Sono presenti quattro GPM per un totale di più di 50 chilometri di ascesa e circa 3700 metri di disLIVEllo.

