DIRETTA Giro d’Italia 2021, Siena-Bagno di Romagna LIVE: oltre 10? di margine per i fuggitivi (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 15.10 La classifica dei GPM aggiornata: RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 – BOUCHARD Geoffrey 78 27 2 – BERNAL Egan 48 – 3 ?1 MOLLEMA Bauke 23 – 4 ?1 CICCONE Giulio 20 – 5 ?1 GOOSSENS Kobe 18 – 6 ?1 GAVAZZI Francesco 17 – 7 ?1 ALBANESE Vincenzo 16 – 8 ?23 DE BONDT Dries 16 12 9 – TAARAMÄE Rein 13 – 10 – EVENEPOEL Remco 13 – 15.06 Scollinamento sul Passo della Consuma per i fuggitivi: Bouchard ovviamente sprinta per i punti e aumenta il margine nella classifica per la Maglia Azzurra. 15.04 80 chilometri all’arrivo. 15.02 Ci avviciniamo ai 10? di vantaggio per i fuggitivi. 14.59 Ricordiamo che in chiave classifica non ci sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL15.10 La classifica dei GPM aggiornata: RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 – BOUCHARD Geoffrey 78 27 2 – BERNAL Egan 48 – 3 ?1 MOLLEMA Bauke 23 – 4 ?1 CICCONE Giulio 20 – 5 ?1 GOOSSENS Kobe 18 – 6 ?1 GAVAZZI Francesco 17 – 7 ?1 ALBANESE Vincenzo 16 – 8 ?23 DE BONDT Dries 16 12 9 – TAARAMÄE Rein 13 – 10 – EVENEPOEL Remco 13 – 15.06 Scollinamento sul Passo della Consuma per i: Bouchard ovviamente sprinta per i punti e aumenta ilnella classifica per la Maglia Azzurra. 15.04 80 chilometri all’arrivo. 15.02 Ci avviciniamo ai 10? di vantaggio per i. 14.59 Ricordiamo che in chiave classifica non ci sono ...

