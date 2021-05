DIRETTA Giro d’Italia 2021, Siena-Bagno di Romagna LIVE: inizia ufficialmente la tappa. Pericolo fuga bidone (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 11.33 E’ avvenuta la partenza effettiva. 11.28 Il gruppo esce dalle mura di Siena. 11.26 I corridori stanno sfilando nel centro di Siena. 11.23 Oggi ci sarà grande bagarre per andare in fuga. 11.20 I corridori sono partiti, ma la partenza effettiva avverrà tra dieci minuti. 11.15 Oggi potrebbero provare a rifarsi anche quei corridori che sono andati in crisi ieri, come Giulio Ciccone e Remco Evenepoel. Sempre che la loro sia stata una giornata storta passeggera e non l’inizio di un calo. 11.10 La tappa odierna potrebbe anche regalarci una fuga bidone come quella di L’Aquila 2010. Tanti uomini di classifica sono già lontani da Bernal e ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL11.33 E’ avvenuta la partenza effettiva. 11.28 Il gruppo esce dalle mura di. 11.26 I corridori stanno sfilando nel centro di. 11.23 Oggi ci sarà grande bagarre per andare in. 11.20 I corridori sono partiti, ma la partenza effettiva avverrà tra dieci minuti. 11.15 Oggi potrebbero provare a rifarsi anche quei corridori che sono andati in crisi ieri, come Giulio Ciccone e Remco Evenepoel. Sempre che la loro sia stata una giornata storta passeggera e non l’inizio di un calo. 11.10 Laodierna potrebbe anche regalarci unacome quella di L’Aquila 2010. Tanti uomini di classifica sono già lontani da Bernal e ...

