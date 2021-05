DIRETTA Giro d’Italia 2021, Siena-Bagno di Romagna LIVE: grande bagarre per entrare in fuga. Caduto Marc Soler (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 12.05 Ripresi Battistella e Cavagna, continuano gli scatti. 12.03 Il gruppo si è spezzato in due tronconi, il primo è molto vicino ai due battistrada. 12.02 Soler è all’ambulanza. 12.01 C’è Peter Sagan a tirare il gruppo all’inseguimento dei primi due. 12.00 Intanto siamo entrati negli ultimi 200 chilometri. 11.57 Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Samuele Battistella (Astana) hanno allungato sul resto del gruppo. 11.55 Anche corridori come Pello Bilbao, Davide Formolo, Joao Almeida e Jai Hindley potrebbero entrare nella fuga odierna per rimontare posizioni in classifica generale. 11.54 Tanti allunghi in testa al gruppo, ma la fuga non va. 11.52 Tantissima battaglia ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL12.05 Ripresi Battistella e Cavagna, continuano gli scatti. 12.03 Il gruppo si è spezzato in due tronconi, il primo è molto vicino ai due battistrada. 12.02è all’ambulanza. 12.01 C’è Peter Sagan a tirare il gruppo all’inseguimento dei primi due. 12.00 Intanto siamo entrati negli ultimi 200 chilometri. 11.57 Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Samuele Battistella (Astana) hanno allungato sul resto del gruppo. 11.55 Anche corridori come Pello Bilbao, Davide Formolo, Joao Almeida e Jai Hindley potrebberonellaodierna per rimontare posizioni in classifica generale. 11.54 Tanti allunghi in testa al gruppo, ma lanon va. 11.52 Tantissima battaglia ...

