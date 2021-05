DIRETTA Giro d’Italia 2021, Siena-Bagno di Romagna LIVE: bagarre in testa alla corsa! Ritiro per De Marchi e Soler (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 12.59 Arriva la notizia del Ritiro forzato di Marc Soler (Movistar). 12.56 Tra di loro Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Dries De Bondt (Alpecin Fenix). 12.53 Si sta formando un quintetto in testa alla corsa! 12.50 Gino Mader (Bahrain Victorius) sta pagando le conseguenze della caduta della tappa di ieri, e si trova ormai attardato a ben 9? assieme allo stesso Marc Soler. 12.47 Rafal Valls (Bahrain Victorius) nelle retrovie del gruppo dopo esser rimasto coinvolto nella caduta che ha visto finire a terra anche Marc ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL12.59 Arriva la notizia delforzato di Marc(Movistar). 12.56 Tra di loro Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Dries De Bondt (Alpecin Fenix). 12.53 Si sta formando un quintetto in12.50 Gino Mader (Bahrain Victorius) sta pagando le conseguenze della caduta della tappa di ieri, e si trova ormai attardato a ben 9? assieme allo stesso Marc. 12.47 Rafal Valls (Bahrain Victorius) nelle retrovie del gruppo dopo esser rimasto coinvolto nella caduta che ha visto finire a terra anche Marc ...

