DIRETTA Giro d’Italia 2021 | Siena-Bagno di Romagna LIVE | 7’54” di vantaggio per i 16 uomini al comando

(Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL14.19 95 km al traguardo e” diper i 16 fuggitivi. 14.16 Seguirà quindi una discesa impegnativa fino agli ultimi 5 chilometri. Attenzione perchè ci sarà un falsopiano a salire ai 3500 metri all’arrivo. 14.13 Il momento clou del giorno però, sarà il GPM di terza categoria del Passo del Carnaio (km 202,6) lungo 10,8 chilometri al 5%, ma con alcuni tratti a gradoni molto impegnativi, e pendenze fino al 14% nella parte centrale sino a 10 chilometri dal traguardo. 14.10 Dopo il Passo della Consuma, i corridori dovranno affrontare il GPM di seconda categoria del Passo della Calla (km 163,9) con i suoi 15,3 chilometri al 5,5% con un massimo del 9%. 14.07 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Simone ...

Troppa bagarre in testa al gruppo per agguantare la tanto ambita fuga del giorno. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della dodicesima tappa del Giro d'Italia 2021 dalle ore 11.00 L ...Diretta Giro d'Italia 2021 streaming video Rai oggi giovedì 20 maggio: classifica, orari e percorso della 12^ tappa Siena-Bagno di Romagna di 212 km.