DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: inizia il decisivo Passo del Carnaio! (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.43 Primo scatto di Gianluca Brambilla, che oggi si gioca una grande occasione! 16.43 Gruppo maglia rosa sempre tirato dalla Ineos-Grenariers di Bernal. Ritmi blandi e distacco di 12’06” dalla vetta. 16.41 inizia il Passo del Carnaio per i fuggitivi! 10.8 km al 5,1% di pendenza media, ma il tratto centrale è durissimo, con 3 km al 9,5% di pendenza media e massima del 14%! 16.40 Il belga De Bondt transita per primo al traguardo volante e si prende 3? di abbuono. 16.39 Ecco i nomi dei battistrada: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.43 Primo scatto di Gianluca Brambilla, che oggi si gioca una grande occasione! 16.43 Gruppo maglia rosa sempre tirato dalla Ineos-Grenariers di Bernal. Ritmi blandi e distacco di 12’06” dalla vetta. 16.41ildel Carnaio per i fuggitivi! 10.8 km al 5,1% di pendenza media, ma il tratto centrale è durissimo, con 3 km al 9,5% di pendenza media e massima del 14%! 16.40 Il belga De Bondt transita per primo al traguardo volante e si prende 3? di abbuono. 16.39 Ecco i nomi dei battistrada: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton ...

