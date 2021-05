DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: Brambilla e Vendrame si giocano la tappa. Bernal amministra (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 17.05 Visconti è quinto a 35? dal gruppetto di testa. 17.03 Se questi quattro arrivassero in volata, Vendrame sulla carta sarebbe nettamente il più veloce. Il 26enne veneto dovrà essere bravo a non farsi sorprendere, perché gli attacchi non mancheranno… 17.02 Attenzione perché Brambilla è forte in discesa. Mancano 2,5 km al GPM per Vendrame, Brambilla, Hamilton e Bennett. A 12’29” il gruppo maglia rosa. 17.01 Rientrano Bennett e Brambilla. E’ stato il neozelandese a chiudere il gap. Sono in quattro al comando. 17.01 Per Vendrame si è messa bene, perché si è messo alle spalle il tratto a lui meno congeniale. 17.00 Ora due coppie ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL17.05 Visconti è quinto a 35? dal gruppetto di testa. 17.03 Se questi quattro arrivassero in volata,sulla carta sarebbe nettamente il più veloce. Il 26enne veneto dovrà essere bravo a non farsi sorprendere, perché gli attacchi non mancheranno… 17.02 Attenzione perchéè forte in discesa. Mancano 2,5 km al GPM per, Hamilton e Bennett. A 12’29” il gruppo maglia rosa. 17.01 Rientrano Bennett e. E’ stato il neozelandese a chiudere il gap. Sono in quattro al comando. 17.01 Persi è messa bene, perché si è messo alle spalle il tratto a lui meno congeniale. 17.00 Ora due coppie ...

