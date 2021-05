Diffida alla discarica Solter: "Usa il logo del Parco del Roccolo" (Di giovedì 20 maggio 2021) Casorezzo (Milano), 20 maggio 2021 - Nei giorni scorsi sono arrivare diverse segnalazioni da più cittadini hanno chiesto spiegazioni all'ufficio di direzione del Parco del Roccolo circa il contenuto ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 20 maggio 2021) Casorezzo (Milano), 20 maggio 2021 - Nei giorni scorsi sono arrivare diverse segnalazioni da più cittadini hanno chiesto spiegazioni all'ufficio di direzione deldelcirca il contenuto ...

Advertising

GiammiNa : SIAMO PRONTI ALLA BATTAGLIA SEMPRE A SOSTENER LA MAGLIA . NON DIMENTICO IL TRIBUNALE LA QUESTURA E LA LINEA DURA .… - value4valuables : @frazambon Sarebbe interessante chiedere al Consiglio esecutivo nell'interesse di chi l'OMS ha inviato la diffida alla Feltrinelli. - FedeFraschetti : @frazambon Da una parte leggi la diffida a pubblicarne il nome, da un'altra leggi che non si possono scrivere cose… - Tiziano47005029 : @Mov5Stelle Sono iscritto al movimento e non a rousseau!Ho scritto una diffida alla piattaforma di cedere i miei d… - annaros70527446 : CONSIGLIERE DI 'FRATELLI D'ITALIA' ANTONELLO AURIGEMMA, CHE È STATO QUERELATO DA SILERI (LA PROCURA HA CHIESTO L'AR… -