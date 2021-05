Dieci anni fa la morte della moglie Loredana, il dolore di Marco Giallini: 'Ci parlo ancora oggi, nessuna dopo di lei' (Di giovedì 20 maggio 2021) La donna è scomparsa nel 2011 a seguito di una emorragia cerebrale. All'epoca, i figli della coppia avevano 3 e 6 ... Leggi su today (Di giovedì 20 maggio 2021) La donna è scomparsa nel 2011 a seguito di una emorragia cerebrale. All'epoca, i figlicoppia avevano 3 e 6 ...

Advertising

borghi_claudio : Con i tuoi banchi a rotelle pagavi un sussidio di mille euro al mese per dieci anni a mille poveri. - RaiNews : Dieci anni fa, il 20 maggio 2011, se ne andava Roberto Morrione grande giornalista, fondatore e primo direttore di… - radiocafoscari : ?? Oggi #20maggio alle 11.30 In onda '2030: come ce l'abbiamo fatta' #Tuttasalute: insieme a chi si occupa di… - AxlSanders : In un anno la Juventus ha superato per numero di trofei vinti l'inter ma in dieci anni. Così, giusto per ricordarl… - legal_community : Quorum, dieci anni e nuovi progetti - -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni Varese basket, Scola - Javier Zanetti dirigenti con Sacchetti in panchina: i piani di una rivoluzione ...e certificata da un comunicato diramato nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio dalla società dieci ... La soluzione Sacchetti, 68 anni, non è peraltro l'unica. L'attuale c.t. sarà l'allenatore se passerà ...

Eventi & Mostre : Studio Visit. Alcantara - Maxxi Project In occasione della Biennale di Architettura di Venezia, una mostra alla Scuola Grande della Misericordia (Cannaregio) celebra i dieci anni di collaborazione tra Alcantara e il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo . La ricerca sui temi della progettazione contemporanea che sin dal 2011 caratterizza la partnership tra ...

La Siria a dieci anni dalle rivolte ISPIonline Contagi crollati del 35 per cento, ricoveri sotto il 10 per cento: tutti i dati Gimbe sull’andamento del Covid del Veneto Il Veneto è tra le regioni che sta registrando in maniera più netta la ritirata dell’epidemia. I casi sono crollati del 35 per cento in sette giorni. E il tasso di occupazione dei posti letto ospedali ...

Internet Expoler addio: Microsoft manda in pensione il browser dopo 25 anni Dopo oltre 25 anni di utilizzo, Internet Explorer andrà in pensione il 15 giugno del 2022. Microsoft ha annunciato la fine del supporto per il servizio e i sistemi su cui non si ...

...e certificata da un comunicato diramato nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio dalla società... La soluzione Sacchetti, 68, non è peraltro l'unica. L'attuale c.t. sarà l'allenatore se passerà ...In occasione della Biennale di Architettura di Venezia, una mostra alla Scuola Grande della Misericordia (Cannaregio) celebra idi collaborazione tra Alcantara e il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo . La ricerca sui temi della progettazione contemporanea che sin dal 2011 caratterizza la partnership tra ...Il Veneto è tra le regioni che sta registrando in maniera più netta la ritirata dell’epidemia. I casi sono crollati del 35 per cento in sette giorni. E il tasso di occupazione dei posti letto ospedali ...Dopo oltre 25 anni di utilizzo, Internet Explorer andrà in pensione il 15 giugno del 2022. Microsoft ha annunciato la fine del supporto per il servizio e i sistemi su cui non si ...