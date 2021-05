Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle riaperture (Di giovedì 20 maggio 2021) Eri nu maja che pariva nun vulissa fari il maja: ci stivana spissa nivula che covrivana il soli e faciva chiù frida macari pirchia ci stavi simpra nu vienta che rumpiva i cabasisa. Muntilbani di chista si ni futtiva alta ed aviva già principiata a farisi i primera bagna de mari e macari qualichi natata, macari si l’aqua fussia ancura frida. Ma quanna il soli sciva faciva cavudo di staggiona: chesta pinsava Muntilbano turnanna a Marinelle quanno il tilifunina che gli haviva mpristata Fatia principiai a sunari camurriosaminta, “Chi scassa?”. “Niuno scassa”. “Chi mintula est?”. “Niuna mintula”. “Ma insumma ci stavia intreferentie?”. “Nonsi, dutturi, sugno ia”. “Ia chia?”. “Ia, Catarelli”. Muntilbano: “E ura ti aqualifichi?”. Catarelli: “Scusasse, dutturi, prublema di identitate fuit: ia nun sugno na mintula e manca na scassa”. M: “Va bine, accirtata chi sia mi voli diri pirchia mintula ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 maggio 2021) Eri nu maja che pariva nun vulissa fari il maja: ci stivana spissa nivula che covrivana il soli e faciva chiù frida macari pirchia ci stavi simpra nu vienta che rumpiva i cabasisa. Muntilbani di chista si ni futtiva alta ed aviva già principiata a farisi i primera bagna de mari e macari qualichi natata, macari si l’aqua fussia ancura frida. Ma quanna il soli sciva faciva cavudo di staggiona: chesta pinsava Muntilbano turnanna a Marinelle quanno il tilifunina che gli haviva mpristata Fatia principiai a sunari camurriosaminta, “Chi scassa?”. “Niuno scassa”. “Chi mintula est?”. “Niuna mintula”. “Ma insumma ci stavia intreferentie?”. “Nonsi, dutturi, sugno ia”. “Ia chia?”. “Ia, Catarelli”. Muntilbano: “E ura ti aqualifichi?”. Catarelli: “Scusasse, dutturi, prublema di identitate fuit: ia nun sugno na mintula e manca na scassa”. M: “Va bine, accirtata chi sia mi voli diri pirchia mintula ...

