Di nuovo a casa | se Casini torna a Palazzo Cenci-Bolognetti

Leggi su agi

(Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - A volte rino: lo si dice tutte le volte che qualcuno ri. L'eterno ritorno dell'essere, in questo caso, ché per decenni la Dc è stata essenza e sussistenza, sostanza ed assistenza. L'unica anima vera e profonda del Paese, insomma, e tutti gli altri non s'offendano. Oggi, poi, che si va esaurendo Colei che volle sostituirla, vale a dire Forza Italia (ma mai vi riuscì, diffidate delle imitazioni), ecco che non emerge il rimpianto, ma l'amarcord. Ed in politica l'amarcord può essere garanzia e preannuncio. Non si sa mai: per l'appunto, a volte rino. Così Pier Ferdinando, che si dice punti al Quirinale perché i 50 li ha passati da gran pezzo, ma sui social è vispo come un ragazzino, vai che ti piazza la foto su Instagram, e non è una foto a caso. C'è lui, c'è il simbolo – quello scudo crociato ...