Di nuovo a casa: se Casini torna a Palazzo Cenci-Bolognetti

AGI - A volte ritornano: lo si dice tutte le volte che qualcuno ritorna. L'eterno ritorno dell'essere, in questo caso, ché per decenni la Dc è stata essenza e sussistenza, sostanza ed assistenza. L'unica anima vera e profonda del Paese, insomma, e tutti gli altri non s'offendano. Oggi, poi, che si va esaurendo Colei che volle sostituirla, vale a dire Forza Italia (ma mai vi riuscì, diffidate delle imitazioni), ecco che non emerge il rimpianto, ma l'amarcord. Ed in politica l'amarcord può essere garanzia e preannuncio. Non si sa mai: per l'appunto, a volte ritornano. Così Pier Ferdinando Casini, che si dice punti al Quirinale perché i 50 li ha passati da gran pezzo, ma sui social è vispo come un ragazzino, vai che ti piazza la foto su Instagram, e non è una foto a caso. C'è lui, c'è il simbolo – quello scudo crociato ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo casa Dinamo, che peccato! Venezia spegne in rimonta il sogno della semifinale ... tecnico per proteste a De Raffaele, Stone interrompe il nuovo parziale ma una Dinamo cinica tiene ... la lotta a rimbalzo parla sassarese (16 - 21), pesa il 6/21 da 3 per i padroni di casa, si va negli ...

L'arte di vivere: nella casa dei creativi Tutte accolte in casa come vecchi amici. "Il desiderio dei proprietari era creare uno spazio ... La moda è più veloce e sempre alla ricerca del nuovo . Ma è l'arte che mi ha aiutata a crescere ...

Di nuovo a casa: se Casini torna a Palazzo Cenci-Bolognetti AGI - Agenzia Italia Juventus, Pirlo rafforza le sue possibilità di restare Sono i giorni dell’orgoglio con due trofei sulla scrivania e una qualificazione alla Champions tornata possibile, quando sembrava ormai lontana dopo la debacle in casa con il Milan ...

Pogorel: “5G, va sciolto il nodo indoor. Cruciale la questione competenze” Il professore emerito all’Institut Polytechnique de Paris: "Il segnale va portato appieno nelle grandi strutture, a partire da quelle sanitarie". Riflettori sulle telco, in sofferenza da anni: "I prov ...

