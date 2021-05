Denise Pipitone | svolta nel caso | “Vista in auto con 3 familiari 45 minuti dopo la scomparsa”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Francesco Lombardo, ex maresciallo della Polizia Giudiziaria di Marsala, è intervenuto a Mattino 5, il programma condotto su Canale 5 da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, sulla lettera anonima arrivata all’avvocato della famiglia di, la bambinada Mazara del Vallo nel settembre 2004. L’ex maresciallo ha affermato: «La persona che ha scritto la lettera ha riconosciuto le tre persone che avrebbero portato viain macchina, circa 45/un’orala». Però, non sarebbe stata una Ford Fiesta, come detto da altre testimonianze, ma di «un altro tipo di vettura». Lombardo ha aggiunto: «Si tratta di tre persone già all’interno delle indagini. Possiamo parlare di membri della famiglia allargata». La ...

Una lettera in cui un anonimo di ce di aver vistoin una macchina, con chi l'ha vista e cosa ha visto davvero, ha detto la conduttrice . Quella che ho in mano è una copia, la lettera è a ...A Mattino Cinque si parla del caso dicon l'ex maresciallo che indagava sulla scomparsa che chiede all'anonimo di farsi vivo. 'Aspettiamo che l'anonimo si faccia risentire. Ce lo auguriamo', dice l'ex maresciallo di ...Quello di Denise Pipitone è un caso che si è riaperto e sul quale si cerca di far luce eliminando le tantissime zone d'ombra che in questi 17 anni dalla scompasa della bimba da Mazara del Vallo ...Trasmessa a Chi l'ha Visto una domanda che un amico avrebbe fatto a Jessica Pulizzi, mandata in onda anche una conversazione tra Anna Corona e Jessica ...