Denise Pipitone | Anna Corona e il mistero della cisterna d’acqua | nuove perquisizioni

(Di giovedì 20 maggio 2021)presso la, un pozzo nascosto mai indagato vicino l’abitazione di. I riflettori non si sono mai spenti ma ora sembrano brillare ancor di più attorno al sequestro di. La comparsa e la successiva smentita dalla Russia di Olesya Rostova ha infatti riportato il caso in primo piano sui L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

leggoit : Denise Pipitone, l'ex pm a Chi l'ha visto?: «Anna Corona e la figlia Jessica sono capaci di tutto» - Novella_2000 : Chi l’ha visto, Federica Sciarelli parla della lettera anonima su Denise ricevuta e ne svela il contenuto - Novella_2000 : Chi l’ha visto, un uomo fa delle pesanti rivelazioni su Anna e Claudio Corona (VIDEO) - Esquivel__Rulez : RT @QdSit: Si scoprono nuovi dettagli sul rapporto tra la famiglia di Anna Corona e la giustizia. E l'anonimo della lettera racconta tutti… - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Chi l’ha visto, “chi ha scritto la lettera anonima ha visto Denise Pipitone in un’auto. E rivela con chi l’ha vista e i d… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Immancabile Federica Sciarelli su Rai3 (ancora con il caso diin primo piano). Le altre? Rai2 aveva on air il film rosa 'Non c'è campo' e Italia 1 proponeva 'Un'impresa da Dio', ...PALERMO -era in macchina quel giorno di settembre del 2004 in cui scomparve nel nulla. ' Piangeva, gridava 'aiuto mamma''. È straziante il racconto contenuto nella lettera anonima spedita all'...Continuano a emergere dettagli sulla lettera anonima arrivata all'avvocato della famiglia di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. È l'ex ...L'ex procuratore capo di Marsala non ha dubbi sul fatto che la vicenda di Denise sia nata in ambito familiare.