Denise, i sospetti sulla famiglia Corona: “Denise rapita da Jessica e portata in un campo rom” (Di giovedì 20 maggio 2021) Torna a occuparsi del caso di Denise Pipitone “Chi l’ha visto?”, la trasmissione in onda su Rai3 condotta da Federica Sciarelli. Nella puntata di ieri sera sono emersi nuovi dettagli relativi alla vitra privata della famiglia Corona e nuovi elementi contenuti nella lettera anonima inviata da un presunto testimone oculare. Denise, la ricostruzione di Battista L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Torna a occuparsi del caso diPipitone “Chi l’ha visto?”, la trasmissione in onda su Rai3 condotta da Federica Sciarelli. Nella puntata di ieri sera sono emersi nuovi dettagli relativi alla vitra privata dellae nuovi elementi contenuti nella lettera anonima inviata da un presunto testimone oculare., la ricostruzione di Battista L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

MiragliaIlenia : Comunque non ho capito perché il padre gli nascondeva la bambina, se la figlia aveva dei sospetti poteva essere sin… - infovolantewww : Se a rapire Denise, fossero stati ragazzini, come nel caso James Bulger, sarebbe poi stata probabile una rete di co… - infovolantewww : Ame ricorda il caso James Bulger. La mamma per altro si chiamava DENISE. Potrebbe essere emulazione criminale. Rapi… -