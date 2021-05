Demon Slayer: uno dei personaggi giocabili sarà una versione alternativa di Tanjiro Kamado – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 20 maggio 2021) Uno dei personaggi giocabili di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan sarà una versione alternativa del protagonista Tanjiro Kamado.. Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura) sarà uno dei personaggi giocabili di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, come svelato sull’ultimo numero della rivista giapponese Weekly Jump. Il personaggio è sempre lo stesso, ma le sue tecniche si baseranno su una tecnica di respirazione alternativa, basata sul fuoco, diversa dalla respirazione della fiamma di Kyojuro Rengoku. Purtroppo sulla rivista non erano riportati altri dettagli in ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Uno deidi: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutanunadel protagonista..(Hinokami Kagura)uno deidi: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, come svelato sull’ultimo numero della rivista giapponese Weekly Jump. Ilo è sempre lo stesso, ma le sue tecniche si baseranno su una tecnica di respirazione, basata sul fuoco, diversa dalla respirazione della fiamma di Kyojuro Rengoku. Purtroppo sulla rivista non erano riportati altri dettagli in ...

