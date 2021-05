Delusione Mario Rui: nella lista del Portogallo per l’Europeo il suo nome non c’è (Di giovedì 20 maggio 2021) Una Delusione tremenda per Mario Rui, escluso dai convocati di Fernando Santos per Euro 2020. Il Portogallo ha dunque scelto di non fare affidamento sul terzino azzurro, accantonato anche da Gattuso in questo finale di stagione. Niente Europeo per lui e a fine stagione ci sarà da sedersi al tavolo con il Napoli per decidere il futuro. Questa la lista: PORTIERI: Rui Patricio (Wolverhampton), Anthony Lopes (Lione), Rui Silva (Granada) DIFENSORI: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund); CENTROCAMPISTI: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 maggio 2021) Unatremenda perRui, escluso dai convocati di Fernando Santos per Euro 2020. Ilha dunque scelto di non fare affidamento sul terzino azzurro, accantonato anche da Gattuso in questo finale di stagione. Niente Europeo per lui e a fine stagione ci sarà da sedersi al tavolo con il Napoli per decidere il futuro. Questa la: PORTIERI: Rui Patricio (Wolverhampton), Anthony Lopes (Lione), Rui Silva (Granada) DIFENSORI: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund); CENTROCAMPISTI: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches ...

