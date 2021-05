Decreto sostegni: raddoppiano le risorse per il turismo (Di giovedì 20 maggio 2021) sostegni quanto mai attesi dal settore turistico, uno dei più penalizzati dalla crisi dovuta alla pandemia, con una novità di tutto interesse per il comparto della montagna e per le città d’arte. In aggiunta ai 700 milioni già previsti per la montagna, si aggiungono infatti 100 milioni in un fondo gestito direttamente dal Ministero del turismo per il sostegno del comparto sciistico che , come noto, non ha potuto lavorare per l’intera stagione invernale. Sempre presso il Ministero del turismo viene creato un fondo di 50 milioni di euro per la valorizzazione dei centri storici delle Città d’arte che stanno soffrendo da inizio pandemia per la mancanza dei turisti. Misure che si vanno a sommare a quelle già previste dal Decreto come agevolazioni contributive da esonero di versamenti contributivi per gli operatori del ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021)quanto mai attesi dal settore turistico, uno dei più penalizzati dalla crisi dovuta alla pandemia, con una novità di tutto interesse per il comparto della montagna e per le città d’arte. In aggiunta ai 700 milioni già previsti per la montagna, si aggiungono infatti 100 milioni in un fondo gestito direttamente dal Ministero delper il sostegno del comparto sciistico che , come noto, non ha potuto lavorare per l’intera stagione invernale. Sempre presso il Ministero delviene creato un fondo di 50 milioni di euro per la valorizzazione dei centri storici delle Città d’arte che stanno soffrendo da inizio pandemia per la mancanza dei turisti. Misure che si vanno a sommare a quelle già previste dalcome agevolazioni contributive da esonero di versamenti contributivi per gli operatori del ...

