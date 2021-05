Decreto Sostegni, Draghi: “L’Italia riapre grazie ai vaccini, pronti ad accogliere i turisti” (Di giovedì 20 maggio 2021) Via libera, oggi 20 maggio, al Decreto Sostegni bis dal Consiglio dei ministri. Oltre al pacchetto sui ristori per le attività economiche c’è anche la norma anti licenziamenti. Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno, il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto. Inoltre dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino. Le parole del premier “Oggi il Cdm ha approvato il Decreto imprese, lavoro, sanità, giovani – ha detto Mario Draghi in conferenza stampa -. È un Decreto in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ma allo stesso tempo non lascia indietro nessuno. Assiste, aiuta”. Il Decreto Sostegni bis ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 maggio 2021) Via libera, oggi 20 maggio, albis dal Consiglio dei ministri. Oltre al pacchetto sui ristori per le attività economiche c’è anche la norma anti licenziamenti. Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno, il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto. Inoltre dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino. Le parole del premier “Oggi il Cdm ha approvato ilimprese, lavoro, sanità, giovani – ha detto Marioin conferenza stampa -. È unin parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che sima allo stesso tempo non lascia indietro nessuno. Assiste, aiuta”. Ilbis ...

