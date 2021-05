Decreto Sostegni bis: tornano i soliti incentivi per le auto. Solo palliativi per piccole imprese e famiglie (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel Decreto Sostegni bis, atteso questa mattina in Consiglio dei ministri, con un centinaio di articoli, tra le molte ombre e le pochi luci, la grande novità dell’ultima ora è l’ennesima rottamazione auto. Il provvedimento dovrebbe contenere misure per accompagnare la fine del blocco dei licenziamenti. Al lavoro dovrebbero andare circa cinque miliardi di euro per finanziare diversi strumenti, dagli sgravi al 100% fino a seimila euro per il contratto di rioccupazione alle norme sui contratti di solidarietà, dalla proroga di sei mesi della cassa per cessazione e l’estensione dei contratti di espansione alle imprese da oltre cento dipendenti. Il tema più caldo è quello della fine del blocco dei licenziamenti Altri tre miliardi andranno alla Sanità tra esigenze del commissario per l’emergenza (1,5 miliardi), smaltimento ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelbis, atteso questa mattina in Consiglio dei ministri, con un centinaio di articoli, tra le molte ombre e le pochi luci, la grande novità dell’ultima ora è l’ennesima rottamazione. Il provvedimento dovrebbe contenere misure per accompagnare la fine del blocco dei licenziamenti. Al lavoro dovrebbero andare circa cinque miliardi di euro per finanziare diversi strumenti, dagli sgravi al 100% fino a seimila euro per il contratto di rioccupazione alle norme sui contratti di solidarietà, dalla proroga di sei mesi della cassa per cessazione e l’estensione dei contratti di espansione alleda oltre cento dipendenti. Il tema più caldo è quello della fine del blocco dei licenziamenti Altri tre miliardi andranno alla Sanità tra esigenze del commissario per l’emergenza (1,5 miliardi), smaltimento ...

