Decreto Sostegni bis | stanziati 500 milioni per smaltire le liste di attesa piene di prestazioni e ricoveri saltati nel 2020 a causa del Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) Oltre 58di euro per garantire visite ed esami gratuiti, per i prossimi due anni, per tutti i pazienti dimessi dall’ospedale pere guariti dall’infezione. E altri 500per il recupero dellediperdi specialistica ambulatoriale enon erogati neldell’emergenza sanitaria. Sono le due misure per la sanità pubblica contenute rispettivamente all’articolo X e Y delbis approvato dal Consiglio dei ministri. I cittadini che si sono ammalati die sono stati ricoverati in ospedale saranno esenti dal pagamento del ticket delledi specialistica ambulatoriale da eseguire, grazie ...