Decreto sostegni bis, quasi 20 milioni di euro per il supporto psicologico di bambini e adolescenti

Poco meno di 20 milioni di euro sono destinati al reclutamento straordinario sul territorio di psicologi, per "tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da Covid".

