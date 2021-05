Decreto sostegni - bis in Cdm | 15 | 4 miliardi ristori a fondo perduto

Advertising

robersperanza : Nel nuovo Decreto Legge Sostegni abbiamo previsto l'assunzione a tempo indeterminato di una prima quota di medici e… - AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - Agenzia_Ansa : I ristori a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. E' quanto e… - Ndiagagalsen : RT @robersperanza: Nel nuovo Decreto Legge Sostegni abbiamo previsto l'assunzione a tempo indeterminato di una prima quota di medici e tecn… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Pronta la bozza del Decreto sostegni bis. Le ipotesi in attesa del Consiglio dei ministri: 40 miliardi per gli aiuti alle impre… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni

Governo pronto a stanziare 15,4 miliardi di euro a fondo perduto. Raddoppierebbero i fondi stanziati per il turismo. Tra i 77 articoli in discussione, anche quello che destina 100 milioni ad Alitalia. ...Lo prevede la bozza di 77 articoli delbis, approvato dal Consiglio dei ministri in tarda mattinata. La riunione è cominciata intorno alle 11,45. Un provvedimento ampio che contiene ...Approvato il decreto sostegni bis dal consiglio dei ministri. Roma - Quasi 15 miliardi e mezzo di euro per i ristori a fondo perduto - Alle 16 la conferenza stampa del premier Mario Draghi ...15,4 miliardi per ristori a fondo perduto, ma nei 77 articoli ci sono altri 150 milioni per il settore turistico e risorse anche per agriturismi e aziende vitivinicole ...