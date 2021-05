Decreto sostegni bis: Draghi, vale 40 miliardi, c’è anche norma anti licenziamenti (Di giovedì 20 maggio 2021) Oltre al pacchetto sui ristori per le attività economiche c'è anche la norma anti licenziamenti. Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno, il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 maggio 2021) Oltre al pacchetto sui ristori per le attività economiche c'èla. Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno, il blocco deiè prorogato al 28 agosto L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : I ristori a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. E' quanto e… - SkyTG24 : La conferenza stampa di #Draghi sul decreto Sostegni-bis - AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - gilnar76 : Decreto Sostegni-Bis: in arrivo 35 milioni di ristori per il calcio #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - LuigiMaddaluna : RT @gspazianitesta: Grazie al decreto 'sostegni', approvato dal Parlamento, questa dipendente pubblica occuperà ancora per mesi la casa di… -