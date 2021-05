Decreto sostegni bis, Draghi: per i giovani più facile comprare casa. Ecco perché (Di giovedì 20 maggio 2021) «Per i giovani c'è la possibilità di comprare una casa: imposta di registro e mutuo sono state cancellate e questo vale per tutti i giovani, per i meno abbienti, con Isee credo fino a 40mila euro, c'è... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 maggio 2021) «Per ic'è la possibilità diuna: imposta di registro e mutuo sono state cancellate e questo vale per tutti i, per i meno abbienti, con Isee credo fino a 40mila euro, c'è...

Advertising

robersperanza : Nel nuovo Decreto Legge Sostegni abbiamo previsto l'assunzione a tempo indeterminato di una prima quota di medici e… - SkyTG24 : La conferenza stampa di #Draghi sul decreto Sostegni-bis - AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - paoloangeloRF : Decreto sostegni, scontro sui fondi per la montagna: ecco a chi andrà il grosso delle risorse - ale_adesso : RT @francesco_scoma: “Un decreto diverso dal passato perché guarda al futuro, guarda al paese che si riapre ma al tempo stesso non lascia i… -