Decreto Sostegni bis | Draghi | «Nessuno lasciato indietro Rimbalzo Pil già nel terzo trimestre»

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il premier: «Bene le riaperture e la campagna vaccinale. Aiuti ai giovani per lavoro e casa». No invece a nuove tasse: «In recessione bisogna dare soldi, non prenderli»

Advertising

robersperanza : Nel nuovo Decreto Legge Sostegni abbiamo previsto l'assunzione a tempo indeterminato di una prima quota di medici e… - ilriformista : Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e no… - Agenzia_Ansa : I ristori a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. E' quanto e… - statodelsud : Convertito il Decreto Sostegni e approvato il Sostegni bis: le novità in sintesi - Pino__Merola : Convertito il Decreto Sostegni e approvato il Sostegni bis: le novità in sintesi -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Via libera dal Consiglio dei Ministri. Per i comuni montani e turistici il tesoretto è di 100 milioni che si aggiungono ai 700 milioni ad hoc del primo testo Credits'L'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica è un'ottima notizia. Con quanto previsto dalbis, si trasforma l'istituto in un vero e proprio college con una organizzazione di profilo internazionale, rendendo questa scuola ancora più efficiente dopo essere nata come ...Finanza.com è una testata giornalistica registrata. Registrazione tribunale di Milano n. 829 del 26/11/2004 © Finanza.com 1999-2020 \| T-Mediahouse - P. IVA 06933670967 ...Finanza.com è una testata giornalistica registrata. Registrazione tribunale di Milano n. 829 del 26/11/2004 © Finanza.com 1999-2020 \| T-Mediahouse - P. IVA 06933670967 ...