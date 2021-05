Decreto sostegni bis, da bolletta ad affitti: la bozza (Di giovedì 20 maggio 2021) Decreto sostegni bis sul tavolo del governo. Le ultime notizie di oggi riguardano una proroga al 31 luglio del taglio degli oneri in bolletta per un costo per le casse dello stato di 150 milioni, secondo quanto prevede una bozza del dl, oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, che l’Adnkronos ha potuto visionare. Con il Decreto arriverebbe anche l’agevolazione sulla tassa sui rifiuti, Tari. Costo dell’operazione 600 milioni. “In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività – si legge -, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021)bis sul tavolo del governo. Le ultime notizie di oggi riguardano una proroga al 31 luglio del taglio degli oneri inper un costo per le casse dello stato di 150 milioni, secondo quanto prevede unadel dl, oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, che l’Adnkronos ha potuto visionare. Con ilarriverebbe anche l’agevolazione sulla tassa sui rifiuti, Tari. Costo dell’operazione 600 milioni. “In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività – si legge -, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, ...

