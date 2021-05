Decreto Sostegni bis approvato | tutte le misure decise dal governo Draghi

(Di giovedì 20 maggio 2021)bis. Si è concluso da poco il consiglio dei Ministri che aveva all’ordine del giorno, tra l’altro, l’approvazione delleurgenti di ristoro per le attività penalizzata dalla pandemia. Secondo le indiscrezioni il nuovo intervento di sostegno all’economia ha un valore di 15,4 miliardi. Alle 16 è prevista una conferenza stampa del premier Marioper illustrare leapprovate.bis: 15,4 miliardi dedicati ai ristori “Ilbis è in rampa di lancio e si preannuncia come l’intervento più corposo dall’inizio della pandemia: 15,4 miliardi dedicati ai ristori, che comprendono anche un conguaglio a fine anno in base ai ...

Stop alle cartelle esattoriali fino al 30 giugno. Dopo settimane di attesa, la proroga della sospensione, scaduta il 30 aprile, è stata inserita all'interno di uno dei 77 articoli delBis approvato il 20 maggio dal Consiglio dei ministri allo scopo di dare un nuovo stimolo all'economia italiana alle prese con le conseguenze della pandemia, ma soprattutto di dare ...Il premier Mario Draghi terrà una conferenza stampa alle ore 16. Il Consiglio dei Ministri, conclusosi nella tarda mattinata dopo due ore di vertice, ha dato il suo via libera albis. Nel merito, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa alle ore 16:00.Roma 20 mag.(Adnkronos) - Ancora nubi pesanti sul comparto del gioco legale, che continua a essere chiuso per decreto. Nell' 'annus horribilis' del ...In conferenza stampa, a illustrare le misure del decreto approvato in Cdm, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, affiancato dal ministro dell'Economia Daniele Franco e dal ministro del Lavoro And ...