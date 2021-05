Dear Evan Hansen: Ben Platt struggente nel nuovo trailer (Di giovedì 20 maggio 2021) Dear Evan Hansen: il musical vincitore del Tony Award ha debuttato a Broadway nel 2016, diventando presto estremamente popolare e particolarmente amato dal pubblico queer. Quando uscirà la versione cinematografica di Dear Evan Hansen? La versione cinematografica del musical, della Universal, uscirà a settembre 2021, con Ben Platt che riprenderà il suo pluripremiato ruolo di Evan Hansen. La trama Il caro Evan Hansen racconta la storia di un adolescente con un disturbo d’ansia sociale che desidera ardentemente entrare in contatto con i suoi coetanei, tanto da fingere di essere stato il migliore amico di uno studente morto suicida nel tentativo di avvicinarsi alla sua famiglia. Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021): il musical vincitore del Tony Award ha debuttato a Broadway nel 2016, diventando presto estremamente popolare e particolarmente amato dal pubblico queer. Quando uscirà la versione cinematografica di? La versione cinematografica del musical, della Universal, uscirà a settembre 2021, con Benche riprenderà il suo pluripremiato ruolo di. La trama Il caroracconta la storia di un adolescente con un disturbo d’ansia sociale che desidera ardentemente entrare in contatto con i suoi coetanei, tanto da fingere di essere stato il migliore amico di uno studente morto suicida nel tentativo di avvicinarsi alla sua famiglia. Il ...

