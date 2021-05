(Di giovedì 20 maggio 2021) “E’ statoentraree vedere finalmente gli spettatori alla Finale TIMVISION Cup”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De, in una nota. “Dopo oltre un anno di distanza forzata avevamo tutti una gran voglia di restituire il calcio ai tifosi. Voglio ringraziare il Governo, la Figc, i L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball De Siervo: «Emozionante rivedere il pubblico allo stadio»: “E’ stato emozionante entrare allo… - ILOVEPACALCIO : #CoppaItalia, #DeSiervo: «Emozionante vedere i tifosi. Primo passo verso la normalità» - Ilovepalermocalcio - zazoomblog : De Siervo: «Emozionante rivedere i tifosi allo stadio. Primo passo verso la normalità» - #Siervo: #«Emozionante… - TV7Benevento : Calcio: De Siervo, 'emozionante rivedere spettatori allo stadio'... - CinqueNews : De Siervo: «Emozionante ritrovare i tifosi, primo passo verso normalità» -

Ultime Notizie dalla rete : Siervo Emozionante

...della finale di Coppa Italia Luigi De, ad della Lega Serie A , ha parlato del ritorno dei tifosi allo stadio in occasione della finale di Coppa Italia. Le sue parole. "È stato...... azienda leader nel mondo delle criptovalute e degli NFT " ha dichiarato Luigi De, ...di questi valori e offrirà ai milioni di appassionati in tutto il mondo uno spettacolonon solo ...(ANSA) – MILANO, 20 MAG – “E’ stato emozionante entrare allo stadio e vedere finalmente gli spettatori alla finale di Coppa Italia”. Lo scrive l’ad della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, in una nota.@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha parlato della finale di Coppa Italia disputata ieri, che simboleggia un gr ...