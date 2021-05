De Siervo | «Emozionante rivedere i tifosi allo stadio Primo passo verso la normalità»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Luigi De, ad della Lega Serie A, ha parlato del ritorno deiin occasione della finale di Coppa Italia Luigi De, ad della Lega Serie A , ha parlato del ritorno deiin occasione della finale di Coppa Italia. Le sue parole. «È statoentraree vedere finalmente gli spettatori alla Finale TIMVISION Cup dopo oltre un anno di distanza forzata avevamo tutti una gran voglia di restituire il calcio ai. Voglio ringraziare il Governo, la Figc, i nostri sponsor e partner e tutta la macchina organizzativa della Finale, abbiamo dato una dimostrazione di grande professionalità per garantire il rispetto in piena ...

CinqueNews : De Siervo: «Emozionante ritrovare i tifosi, primo passo verso normalità» -

In occasione della finale di Coppa Italia 2021 tra Atalanta e Juventus verrà emessa una serie collezionabile di NFT grazie ad un accordo in esclusiva con la piattaforma Crypto.com ...