De Maggio | “Allegri è la prima scelta del Napoli | l’entourage sarà in Italia nel weekend”

Valter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dei possibili nomi che il prossimo anno possono sedere sulla panchina azzurra: "La prima scelta del Napoli è Allegri. Inizia a restringersi il cerchio dei nomi accostati al Napoli. L'entourage del tecnico dovrebbe arrivare in Italia in questo weekend, c'è da capire se il Real Madrid affonderà il colpo. Occhio a quello che sta accadendo a Roma con la Lazio, al momento Simone Inzaghi non ha ancora rinnovato. Ci potrebbe essere uno scambio di panchine con Gattuso diretto alla Lazio. Frenata invece per Spalletti".

