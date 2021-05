De Felice Intesa Sanpaolo | La domanda di prodotti green sarà fortissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Questa dell'ambiente è una vera e propria rivoluzione. Perché il mondo cambia molto velocemente": la direzione intrapresa da Usa e Cina ci dice che "ladie processi produttivi". Così Gregorio De, Chief Economist, nel suo intervento all'evento di Ibc, in diretta streaming su repubblica.it e lastampa.it, 'Sostenibilità 2030 - Industria dei beni di consumo e strategie per la transizione'. "Se noi che siamo bravi nei brevetti riusciamo a fare anche questo, e ci sono anche i fondi dell'Ue, possiamo pensare di avere una leadership importante in alcuni settori e battere la nostra concorrente di sempre che è l'industria tedesca", aggiunge.