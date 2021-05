Daydreamer, quello che non ti aspetti | Sgomento e sorpresa (Di giovedì 20 maggio 2021) Il finale di serie della soap turca Daydreamer sta per arrivare: ci aspettano grandi emozioni e ancora più grandi colpi di scena! Scopriamoli insieme. Can e SanemI fan italiani sono in trepidazione per l’attesissimo finale della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno. Le ultime puntate di questa nuova stagione andranno in onda proprio la prossima settimana sempre dalle 16:45 alle 17:10 su Canale 5. La serie ha avuto un enorme successo qui in Italia e adesso tutti i fan vogliono assolutamente sapere come andrà a finire la stagione, e in modo particolare se la storia d’amore, tormentata e passionale tra Can e Sanem avrà il suo lieto fine oppure no. Nelle puntate della prossima settimana verrà organizzata una festa al quale una protagonista sarà invitata, ma questo scatenerà non poche discussioni. In questo momento la dolce Sanem è ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Il finale di serie della soap turcasta per arrivare: ci aspettano grandi emozioni e ancora più grandi colpi di scena! Scopriamoli insieme. Can e SanemI fan italiani sono in trepidazione per l’attesissimo finale della soap turca– Le ali del sogno. Le ultime puntate di questa nuova stagione andranno in onda proprio la prossima settimana sempre dalle 16:45 alle 17:10 su Canale 5. La serie ha avuto un enorme successo qui in Italia e adesso tutti i fan vogliono assolutamente sapere come andrà a finire la stagione, e in modo particolare se la storia d’amore, tormentata e passionale tra Can e Sanem avrà il suo lieto fine oppure no. Nelle puntate della prossima settimana verrà organizzata una festa al quale una protagonista sarà invitata, ma questo scatenerà non poche discussioni. In questo momento la dolce Sanem è ...

