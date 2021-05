Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 21 maggio 2021: Can e Ayca stanno per partire insieme (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, che torna venerdì 21 maggio 2021 alle 16:35 su Canale 5, Can sembra in procinto di partire con Ayca. Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di venerdì 21 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni Sanem sembra disperata, ancora una volta: Can sembra pronto a partire con Ayca. Sul set Selim segue Melahat senza farsi vedere da Huma, ma la irruente neo-fidanzata vuole da lui un bacio, come anticipa il promo dell'episodio 162. Nonostante i capricci di Mihriban, Melahat e Mevkibe, la giornata si chiude nel migliore dei modi: il cliente è soddisfatto del risultato e la sera ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelledi- Le ali del, che torna venerdì 21alle 16:35 su Canale 5, Can sembra in procinto dicon- Le ali deltorna con la puntata di venerdì 21su Canale 5 alle 16:35. NelleSanem sembra disperata, ancora una volta: Can sembra pronto acon. Sul set Selim segue Melahat senza farsi vedere da Huma, ma la irruente neo-fidanzata vuole da lui un bacio, come anticipa il promo dell'episodio 162. Nonostante i capricci di Mihriban, Melahat e Mevkibe, la giornata si chiude nel migliore dei modi: il cliente è soddisfatto del risultato e la sera ...

